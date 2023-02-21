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20 февраля, 21:42

МИД Германии рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию с 20 по 26 февраля

Министерство иностранных дел Германии призвало граждан отказаться от поездок в Россию в ближайшие дни. Об этом сказано в разосланной рекомендации.

"Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются. С 20 по 26 февраля 2023 года Правительство России планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля. Будьте особенно бдительны и осторожны, избегайте большого скопления людей", — сказано в тексте послания.

В частности, дипломатическое ведомство предостерегло граждан от посещения Белгорода, Курска, Брянска, Воронежа, Ростова и Краснодара.

Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию

Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию

Ранее же Лайф сообщал, что Посольству США в Москве передали ноту с требованием прекратить вмешательство в дела России. В МИД РФ отметили, что американская дипмиссия продолжает "злонамеренную активность в информационном пространстве".

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Unsplash

Юлия Коновалова
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