МИД Германии рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию с 20 по 26 февраля

Министерство иностранных дел Германии призвало граждан отказаться от поездок в Россию в ближайшие дни. Об этом сказано в разосланной рекомендации.

"Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются. С 20 по 26 февраля 2023 года Правительство России планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля. Будьте особенно бдительны и осторожны, избегайте большого скопления людей", — сказано в тексте послания.

В частности, дипломатическое ведомство предостерегло граждан от посещения Белгорода, Курска, Брянска, Воронежа, Ростова и Краснодара.