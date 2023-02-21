Украинская прокуратура заявила о сходе с рельсов поезда, следовавшего из Киева в Варшаву

Поезд, следовавший из Киева в Варшаву, сошёл с рельсов в Волынской области на западе Украины. Об этом сообщила областная прокуратура.

По данным ведомства, начато досудебное расследование случившегося. Всё произошло ночью 19 февраля на мосту через реку Турию в Ковельском районе. В результате происшествия никто не пострадал.