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20 февраля, 22:01

Украинская прокуратура заявила о сходе с рельсов поезда, следовавшего из Киева в Варшаву

<p>Поезд сошёл с рельсов на Украине. Обложка © Сайт Волынской областной прокуратуры</p>

Поезд сошёл с рельсов на Украине. Обложка © Сайт Волынской областной прокуратуры

Поезд, следовавший из Киева в Варшаву, сошёл с рельсов в Волынской области на западе Украины. Об этом сообщила областная прокуратура.

По данным ведомства, начато досудебное расследование случившегося. Всё произошло ночью 19 февраля на мосту через реку Турию в Ковельском районе. В результате происшествия никто не пострадал.

В США сошли с рельсов десятки вагонов с опасными веществами

В США сошли с рельсов десятки вагонов с опасными веществами

Ранее Лайф писал, что при столкновении двух поездов метро в Мехико между станциями "Ла-Раса" и "Потреро" на третьей линии пострадало более 20 человек.

Юлия Коновалова
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