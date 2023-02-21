"Торпедо" подписало контракт с нападающим сборной Перу Йорди Рейной

Московское "Торпедо" объявило о подписании контракта с нападающим сборной Перу Йорди Рейной. Соответствующая информация появилась на официальном сайте российского футбольного клуба.

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на полгода с опцией продления на один сезон. До этого Рейна выступал за перуанский клуб "Альянса Лима", австрийские "Зальцбург", "Лиферинг", "Грёдиг", немецкий "Лейпциг", команды североамериканской Высшей лиги футбола (MLS) "Ванкувер Уайткэпс", "Ди Си Юнайтед" и "Шарлотт". В составе сборной Перу форвард стал бронзовым призёром Кубка Америки 2015 года, он провёл за национальную команду 30 матчей, в которых забил два гола.

В нынешнем сезоне чемпионата России по футболу "Торпедо" в турнирной таблице идёт на последнем месте. Столичный клуб в 17 матчах одержал одну победу и три раза сыграл вничью.