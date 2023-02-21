Сенатор Пушков: Западу не удастся убедить глобальный Юг в наличии "российской угрозы"

Сенатор Алексей Пушков согласился с утверждением британской газеты Financial Times о том, что глобальный Юг не изменил позицию после заявлений Запада об украинском кризисе на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Причина проста: Россия не представляет угрозу для глобального Юга, напротив, она — его ценный партнёр. Более того, от России не исходила и не исходит угроза и для Запада, что не раз признавал, например, президент Финляндии и постоянно подчёркивает Виктор Орбан", — написал политик в телеграм-канале.

Сенатор отметил, что это Запад выбрал политику необъявленной войны против России и именно Запад отказался дать Москве гарантии безопасности.