Сенатор Пушков: Западу не удастся убедить глобальный Юг в наличии "российской угрозы"
Сенатор Алексей Пушков согласился с утверждением британской газеты Financial Times о том, что глобальный Юг не изменил позицию после заявлений Запада об украинском кризисе на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Причина проста: Россия не представляет угрозу для глобального Юга, напротив, она — его ценный партнёр. Более того, от России не исходила и не исходит угроза и для Запада, что не раз признавал, например, президент Финляндии и постоянно подчёркивает Виктор Орбан", — написал политик в телеграм-канале.
Сенатор отметил, что это Запад выбрал политику необъявленной войны против России и именно Запад отказался дать Москве гарантии безопасности.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа никогда не имела военного суверенитета. Сенатор отметил, что военный суверенитет Евросоюза невозможен при участии в Североатлантическом альянсе практически всех государств, входящих в ЕС. Пушков считает, что это является "политической химерой".