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21 февраля, 00:38

Сенатор Пушков: Западу не удастся убедить глобальный Юг в наличии "российской угрозы"

Сенатор Алексей Пушков согласился с утверждением британской газеты Financial Times о том, что глобальный Юг не изменил позицию после заявлений Запада об украинском кризисе на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Причина проста: Россия не представляет угрозу для глобального Юга, напротив, она — его ценный партнёр. Более того, от России не исходила и не исходит угроза и для Запада, что не раз признавал, например, президент Финляндии и постоянно подчёркивает Виктор Орбан", — написал политик в телеграм-канале.

Пушков одной английской фразой высмеял все попытки Запада изолировать Россию

Пушков одной английской фразой высмеял все попытки Запада изолировать Россию

Сенатор отметил, что это Запад выбрал политику необъявленной войны против России и именно Запад отказался дать Москве гарантии безопасности.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа никогда не имела военного суверенитета. Сенатор отметил, что военный суверенитет Евросоюза невозможен при участии в Североатлантическом альянсе практически всех государств, входящих в ЕС. Пушков считает, что это является "политической химерой".

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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