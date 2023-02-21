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21 февраля, 02:08

Киев недополучил от Запада более половины обещанной помощи

FT: Украина получила менее половины обещанной Западом с 2022 года финансовой помощи

Обещанная Украине помощь от западных стран дошла до цели назначения лишь в половинном объёме. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на анализ Кильского института мировой экономики, Киев ждёт получения ещё примерно 33 миллиардов евро.

"Министерство финансов получило к декабрю 2022 года 31 миллиард евро из обещанных западными странами 64 миллиардов евро", — отмечается в сообщении издания.

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Большую часть этой суммы "задолжали" США и институты ЕС. Киев рассчитывает на 12 миллиардов евро от Вашингтона и 17,5 миллиарда евро от европейских институтов. Также существуют проблемы с выплатами, так как они нестабильны и запаздывают.

Ранее сообщалось, что Чехия в прошедшем году подарила Украине военные материалы из запасов национальной армии на сумму около 220 миллионов долларов. Взамен Прага получила от Евросоюза компенсацию на модернизацию армии.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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