Трамп призвал власти США прекратить тратить миллиарды долларов на Украину

Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от американских властей прекратить направлять миллиарды долларов на поддержку Украины. Об этом политик заявил на предвыборном митинге во Флориде.

"Нельзя вливать миллиарды, сотни миллиарды долларов", — сказал бывший лидер страны.

Трамп считает необходимым в ближайшее время добиться урегулирования конфликта на Украине. При этом он уверен, что смог бы остановить конфликт за 24 часа.