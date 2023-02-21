Трамп призвал власти США прекратить тратить миллиарды долларов на Украину
Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от американских властей прекратить направлять миллиарды долларов на поддержку Украины. Об этом политик заявил на предвыборном митинге во Флориде.
"Нельзя вливать миллиарды, сотни миллиарды долларов", — сказал бывший лидер страны.
Трамп считает необходимым в ближайшее время добиться урегулирования конфликта на Украине. При этом он уверен, что смог бы остановить конфликт за 24 часа.
Ранее опрос показал нежелание большинства граждан США видеть на следующих президентских выборах кандидатуры экс-лидера Штатов Дональда Трампа и нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Против их участия высказались две трети респондентов.
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