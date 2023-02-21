Президент России Владимир Путин 21 февраля огласит Послание Федеральному собранию. Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве и начнётся в 12:00 по московскому времени.

Это будет первое послание с момента начала специальной военной операции на Украине. Ожидается, что президент даст оценку СВО, международной ситуации и обратит внимание на социальные и экономические вопросы России.