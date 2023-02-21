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21 февраля, 05:00

Путин 21 февраля огласит Послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 21 февраля огласит Послание Федеральному собранию. Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве и начнётся в 12:00 по московскому времени.

Это будет первое послание с момента начала специальной военной операции на Украине. Ожидается, что президент даст оценку СВО, международной ситуации и обратит внимание на социальные и экономические вопросы России.

Послание Путина пройдёт без иностранных гостей, но с участниками СВО

Послание Путина пройдёт без иностранных гостей, но с участниками СВО

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин будет надёжно защищён от вирусов во время послания парламенту. Представитель Кремля также призвал приглашённых "соблюдать ответственность" за здоровье окружающих.

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kremlin.ru

Артур Лапсаков
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