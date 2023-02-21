В Канаде 85-летнюю учительницу обвинили в сексуальном насилии над школьниками

В Канаде бывшую учительницу начальной школы обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к ученикам. По данным потерпевших, женщина подвергла их насилию 40 лет назад прямо в здании образовательного учреждения. Об этом пишет издание Insauga.

Всё произошло во время учёбы в одной из местных школ. Как утверждает потерпевший, учительница Барбара Бакстер подвергла его насилию в 1982–1983 годах. На тот момент он учился в восьмом классе. Спустя пару месяцев в полицию обратился ещё один ученик с аналогичной историей. По его утверждениям, он также учился в восьмом классе, когда педагог изнасиловала его в 1983–1984 годах.

Бакстер арестовали и выдвинули ей обвинение в сексуальном насилии, а также в совершении актов грубой непристойности. В связи с преклонным возрастом её отпустили под подписку о невыезде. На данный момент полиция продолжает расследование и ищет других возможных жертв учительницы.