Неизвестный шар диаметром 1,5 метра выбросило на берег пляжа в Японии
На берегу в японской Сидзуоке обнаружили неизвестный шар диаметром 1,5 метра
Шар, который обнаружили на берегу в японской префектуре Сидзуока. Обложка © Daiichi TV
Неизвестный шар диаметром полтора метра обнаружили на пляже Энсюхама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока. Об этом сообщил телеканал Daiichi TV.
На берегу в японской префектуре Сидзуока обнаружили неизвестный шар диаметром полтора метра.
После обнаружения странной находки местные жители сразу же сообщили в полицию. По данным правоохранителей, шар сделан из железа, поскольку полностью проржавел. Также есть выступающая часть, за которую можно что-то зацепить. В итоге службы оцепили территорию и ограничили доступ к пляжу. Движение в районе строго регулируется.
В настоящее время объект проверяют эксперты. Также фотографии шара направили специалистам в Силах самообороны Японии и береговой охраны.
Ранее Лайф писал, что в Румынии обнаружили подозрительный плавучий объект у берега пляжной зоны в городе Сфынту-Георге. В итоге сотрудники пограничной полиции из береговой охраны выяснили, что это была дрейфующая мина.