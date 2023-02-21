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21 февраля, 06:15

Неизвестный шар диаметром 1,5 метра выбросило на берег пляжа в Японии

На берегу в японской Сидзуоке обнаружили неизвестный шар диаметром 1,5 метра

<p>Шар, который обнаружили на берегу в японской префектуре Сидзуока. Обложка © <a href="https://www.tv-sdt.co.jp/news/news112a2rcs6rgff2sz7oj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daiichi TV</a></p>

Шар, который обнаружили на берегу в японской префектуре Сидзуока. Обложка © Daiichi TV

Неизвестный шар диаметром полтора метра обнаружили на пляже Энсюхама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока. Об этом сообщил телеканал Daiichi TV.

На берегу в японской префектуре Сидзуока обнаружили неизвестный шар диаметром полтора метра.

После обнаружения странной находки местные жители сразу же сообщили в полицию. По данным правоохранителей, шар сделан из железа, поскольку полностью проржавел. Также есть выступающая часть, за которую можно что-то зацепить. В итоге службы оцепили территорию и ограничили доступ к пляжу. Движение в районе строго регулируется.

В настоящее время объект проверяют эксперты. Также фотографии шара направили специалистам в Силах самообороны Японии и береговой охраны.

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Ранее Лайф писал, что в Румынии обнаружили подозрительный плавучий объект у берега пляжной зоны в городе Сфынту-Георге. В итоге сотрудники пограничной полиции из береговой охраны выяснили, что это была дрейфующая мина.

Николь Вербер
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