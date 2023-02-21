Неизвестный шар диаметром 1,5 метра выбросило на берег пляжа в Японии

Неизвестный шар диаметром полтора метра обнаружили на пляже Энсюхама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока. Об этом сообщил телеканал Daiichi TV.

На берегу в японской префектуре Сидзуока обнаружили неизвестный шар диаметром полтора метра.

После обнаружения странной находки местные жители сразу же сообщили в полицию. По данным правоохранителей, шар сделан из железа, поскольку полностью проржавел. Также есть выступающая часть, за которую можно что-то зацепить. В итоге службы оцепили территорию и ограничили доступ к пляжу. Движение в районе строго регулируется.

В настоящее время объект проверяют эксперты. Также фотографии шара направили специалистам в Силах самообороны Японии и береговой охраны.