Глава государства Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении он подчеркнул, что этот древний праздник символизирует пробуждение природы, "стремление людей к чистоте помыслов и поступков, объединяет народы, исповедующие буддизм, вокруг традиционных ценностей и самобытных духовных, культурных устоев".

Вместе с тем президент обратил внимание на то, что российские буддийские организации деятельно участвуют в жизни страны, а также уделяют большое внимание гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога. Отметил Путин и вклад в воспитание молодёжи, в реализацию востребованных просветительских, патриотических, гражданских инициатив, а также поддержку участников спецоперации и их семей.

"Столь большая, истинно подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения. Желаю вам счастливого Нового года и благополучия", — указал российский президент.

Напомним, буддисты празднуют Новый год по лунному календарю (Сагаалган) каждый год в разное время. В 2023-м этот праздник они отмечают сегодня, 21 февраля.