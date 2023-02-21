Почти половина россиян находится в поисках дополнительного заработка и халтуры

Почти половина россиян хотят найти дополнительный источник заработка в ближайшее время. Такая информация следует из опроса сервисов "Работа.ру" и "Подработка", результаты которого публикует "Газета.ru".

Эксперты выяснили, что у 40% опрошенных уже есть подработка, а 46% планируют её найти в ближайшее время. При этом лишь 14% респондентов заявили, что им не нужен дополнительный источник заработка. Кстати, больше половины (64%) признались, что их подработка никак не связана с основной профессией.

Чаще всего россияне ищут халтуру на специальных сайтах (76%). При этом 37% опрошенных могут обратиться за помощью к друзьям и знакомым, а одна пятая респондентов даже состоит в специальных чатах и мессенджерах для поиска работы. Ещё 15% мониторят соцсети, 14% используют специальные сайты по поиску подработки, а 13% — сервисы по подбору специалистов.