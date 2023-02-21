Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 08:58

Врач объяснила, как выйти из Масленой недели без лишних килограммов

Врач Ковылкина рассказала, как не набрать вес в Масленицу

Чтобы не набрать лишние килограммы во время Масленицы, нужно следить за количеством калорий и использовать к блинам лёгкую начинку. Об этом РИАМО рассказала дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина.

Она пояснила, что сперва следует рассчитать для себя допустимую суточную калорийность и придерживаться её. Блины не скажутся на фигуре, если к ним подать лёгкую закуску или нежирную начинку, объяснила врач. Однако нужно следить, чтобы рацион оставался разнообразным и полезным.

"Главное, после того как вы переели, вернуться в рамки суточной нормы калорийности. Помните, что питание должно быть полноценным, разнообразным, сбалансированным и вкусным", — добавила Ковылкина.

Доктор подчеркнула, что даже в Масленицу не стоит забывать про активный образ жизни. Так, получасовая прогулка, здоровый сон ночью и физические упражнения помогут сохранить фигуру.

Врач Кривцова рассказала, кого блины могут довести до операционного стола

Врач Кривцова рассказала, кого блины могут довести до операционного стола

Ранее Лайф писал, что можно и чего нельзя делать с 20 по 26 февраля во время Масленичной недели. В славянском обрядовом календаре праздник означал пробуждение весны и бегство зимы. У древних славян эти дни назывались Комоедицей, наши предки чествовали покойников, чтобы те послали урожай.

Обложка ©

Freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Масленица
  • ЗОЖ
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров