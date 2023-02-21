Врач объяснила, как выйти из Масленой недели без лишних килограммов

Чтобы не набрать лишние килограммы во время Масленицы, нужно следить за количеством калорий и использовать к блинам лёгкую начинку. Об этом РИАМО рассказала дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина.

Она пояснила, что сперва следует рассчитать для себя допустимую суточную калорийность и придерживаться её. Блины не скажутся на фигуре, если к ним подать лёгкую закуску или нежирную начинку, объяснила врач. Однако нужно следить, чтобы рацион оставался разнообразным и полезным.

"Главное, после того как вы переели, вернуться в рамки суточной нормы калорийности. Помните, что питание должно быть полноценным, разнообразным, сбалансированным и вкусным", — добавила Ковылкина.

Доктор подчеркнула, что даже в Масленицу не стоит забывать про активный образ жизни. Так, получасовая прогулка, здоровый сон ночью и физические упражнения помогут сохранить фигуру.