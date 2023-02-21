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21 февраля, 09:51

Путин: Россия не воюет с народом Украины

Россия не воюет с народом Украины, его землю фактически оккупировали киевские власти и Запад. Об этом в Послании Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил. Он, народ Украины, сам стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смыслах", сказал российский лидер.

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Также Владимир Путин напомнил, что Россия делала всё возможное для мирного урегулирования украинского конфликта и "терпеливо" вела переговоры. Однако за нашей спиной тем временем готовился "совсем другой сценарий".

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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