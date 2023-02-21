Путин перечислил признаки подготовки Западом порабощённой Украины к большой войне

В ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Украина была буквально порабощена Западом, который подготовил её к большой войне. При этом сегодня представители стран НАТО перестали скрывать это.

"США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе манёвров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощённую ими Украину к большой войне. И сегодня признаются в этом", — сказал глава государства.