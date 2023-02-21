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21 февраля, 09:54

Путин перечислил признаки подготовки Западом порабощённой Украины к большой войне

В ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Украина была буквально порабощена Западом, который подготовил её к большой войне. При этом сегодня представители стран НАТО перестали скрывать это.

"США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе манёвров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощённую ими Украину к большой войне. И сегодня признаются в этом", — сказал глава государства.

Путин: Запад готов использовать против России хоть террористов, хоть неонацистов, хоть чёрта лысого

Путин: Запад готов использовать против России хоть террористов, хоть неонацистов, хоть чёрта лысого

В ходе обращения Путин также отметил, что Запад упивается своим вероломством, когда называет Минские соглашения блефом. Кроме того, президент напомнил, что задолго до начала СВО Киев пытался обзавестись ядерным оружием.

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LIFE / Павел Баранов

Ирина Фальке
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