Путин перечислил признаки подготовки Западом порабощённой Украины к большой войне
В ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Украина была буквально порабощена Западом, который подготовил её к большой войне. При этом сегодня представители стран НАТО перестали скрывать это.
"США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе манёвров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощённую ими Украину к большой войне. И сегодня признаются в этом", — сказал глава государства.
В ходе обращения Путин также отметил, что Запад упивается своим вероломством, когда называет Минские соглашения блефом. Кроме того, президент напомнил, что задолго до начала СВО Киев пытался обзавестись ядерным оружием.
LIFE / Павел Баранов