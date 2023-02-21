Путин: Запад готов использовать против России хоть террористов, хоть неонацистов, хоть чёрта лысого

Президент напомнил, что недавно украинские власти присвоили бригаде ВСУ название "Эдельвейс" — так же называлась дивизия вооружённых сил нацистской Германии. Напомнил, что в ВСУ и Нацгвардии Незалежной в почёте нашивки частей СС. Однако ни у кого, кроме Москвы, это вопросов не вызывает. Всё потому, что Западу всё равно, чьими руками бороться против РФ, подчеркнул Путин.

"Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Почему никто из власть предержащих не замечает? Потому что им наплевать, на кого делать ставку в борьбе с нами, с Россией. Главное, чтобы воевали против нас. А значит, можно использовать всех — и террористов, и неонацистов, хоть чёрта лысого. Лишь бы служили оружием против России", — отметил глава государства.