Путин: Запад готов использовать против России хоть террористов, хоть неонацистов, хоть чёрта лысого
Путин — о присвоении бригаде ВСУ названия "Эдельвейс": Неонацисты не скрывают, чьи они наследники
Запад в борьбе против России готов использовать хоть террористов, хоть неонацистов, чёрта лысого, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию.
Президент напомнил, что недавно украинские власти присвоили бригаде ВСУ название "Эдельвейс" — так же называлась дивизия вооружённых сил нацистской Германии. Напомнил, что в ВСУ и Нацгвардии Незалежной в почёте нашивки частей СС. Однако ни у кого, кроме Москвы, это вопросов не вызывает. Всё потому, что Западу всё равно, чьими руками бороться против РФ, подчеркнул Путин.
"Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Почему никто из власть предержащих не замечает? Потому что им наплевать, на кого делать ставку в борьбе с нами, с Россией. Главное, чтобы воевали против нас. А значит, можно использовать всех — и террористов, и неонацистов, хоть чёрта лысого. Лишь бы служили оружием против России", — отметил глава государства.
Как сообщал Лайф, ранее украинский президент Владимир Зеленский присвоил наименование "Эдельвейс" 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Именно так называлась 1-я горнопехотная дивизия вооружённых сил нацистской Германии. После этого Зеленского поставили в один ряд с Гитлером.
LIFE / Павел Баранов