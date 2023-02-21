Путин пообещал возмездие предателям России без "охоты на ведьм"
Путин: Предатели России понесут ответственность по закону, но "охоты на ведьм" не будет
Россияне, которые встали на путь предательства, понесут ответственность по закону, но "охотой на ведьм" наша страна заниматься не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.
"Кто встал на путь прямого предательства, совершая террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, — понесёт ответственность по закону. Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм", — сказал глава государства.
Россия не станет сводить счёты с теми, кто отступился от Родины и сделал шаг в сторону, подчеркнул Путин.
"Пусть это останется на их совести, пусть они с этим живут. Главное, что люди, граждане России, дали им моральную оценку", — добавил президент.
Также в Послании Федеральному собранию российский лидер поблагодарил участников специальной военной операции и весь народ нашей страны за мужество и решимость. Владимир Путин выделил солдат и офицеров армии и флота, сотрудников Росгвардии, прочих спецслужб и силовых структур. А также выразил благодарность бойцам донецких, луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва.
ТАСС / Сергей Савостьянов