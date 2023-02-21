Путин пообещал возмездие предателям России без "охоты на ведьм"

Россияне, которые встали на путь предательства, понесут ответственность по закону, но "охотой на ведьм" наша страна заниматься не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Кто встал на путь прямого предательства, совершая террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, — понесёт ответственность по закону. Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм", — сказал глава государства.

Россия не станет сводить счёты с теми, кто отступился от Родины и сделал шаг в сторону, подчеркнул Путин.

"Пусть это останется на их совести, пусть они с этим живут. Главное, что люди, граждане России, дали им моральную оценку", — добавил президент.