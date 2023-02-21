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21 февраля, 10:14

Путин: Крым получил надёжную сухопутную связь со всей Россией

Россия уже начала и продолжит наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления новых регионов, как это было сделано в Крыму, который получил надёжную сухопутную связь с остальной территорией РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.

"Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надёжную сухопутную связь со всей Россией", подчеркнул глава государства.

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Президент заверил, что эти планы непременно будут реализованы общими усилиями.

В ходе послания Путин также отметил, что Запад развернул против России экономический фронт, но нигде ничего не добился и не добьётся. Инициаторы санкций наказывают сами себя, указал глава государства.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Никонов
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