Путин: Крым получил надёжную сухопутную связь со всей Россией

Россия уже начала и продолжит наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления новых регионов, как это было сделано в Крыму, который получил надёжную сухопутную связь с остальной территорией РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.

"Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надёжную сухопутную связь со всей Россией", — подчеркнул глава государства.

Президент заверил, что эти планы непременно будут реализованы общими усилиями.