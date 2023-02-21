Путин пообещал расширить потенциал армии и флота с помощью самых передовых технологий
Россия намерена активно работать над внедрением передовых технологий при развитии армии и флота. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
"Будем активно внедрять самые передовые технологии, которые обеспечат повышение именно качественного потенциала армии и флота. Такие разработки, образцы вооружения и техники у нас есть по каждому направлению", — сообщил президент страны в Послании Федеральному собранию.
Также президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию заявил о создании специального адресного фонда, целью которого будет помощь ветеранам СВО и семьям погибших военнослужащих. Он должен быть развёрнут во всех регионах России, а в дальнейшем эта структура может заняться и вопросами других ветеранов.
LIFE / Павел Баранов