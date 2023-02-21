Путин пообещал расширить потенциал армии и флота с помощью самых передовых технологий

Россия намерена активно работать над внедрением передовых технологий при развитии армии и флота. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

"Будем активно внедрять самые передовые технологии, которые обеспечат повышение именно качественного потенциала армии и флота. Такие разработки, образцы вооружения и техники у нас есть по каждому направлению", — сообщил президент страны в Послании Федеральному собранию.