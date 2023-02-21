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21 февраля, 10:33

Российский рынок акций ускорил рост на фоне послания Путина

Российский рынок акций ускорил рост на фоне заявлений Путина о прочности экономики РФ

Заявление президента РФ Владимира Путина о прочности экономики нашей страны отразилось на российском рынке акций и курсе рубля.

Согласно информации на 12:30 по московскому времени, курс доллара к рублю вырос до 75,09 рубля (+0,79%), а курс евро увеличился до 79,97 рубля (+0,43%). В то же время индекс Мосбиржи составил 2203,11 пункта (+0,89%), а индекс РТС вырос на 0,35%, до 924,7 пункта.

Спустя полчаса, к 13:00, курс доллара прибавил до 74,63 рубля (+0,17%), а курс евро снизился до 79,54 рубля (–0,11%). Также индекс Мосбиржи достиг 2225,95 пункта (+1,94%), а индекс РТС — 940,41 пункта (+2,05%).

Путин назвал свободу предпринимательства необходимой для экономического суверенитета

Путин назвал свободу предпринимательства необходимой для экономического суверенитета

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что российские банки работают устойчиво и обладают солидным запасом прочности. По его словам, на 14% вырос объём банковских кредитов корпоративному сектору.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Николь Вербер
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