Российский рынок акций ускорил рост на фоне послания Путина
Российский рынок акций ускорил рост на фоне заявлений Путина о прочности экономики РФ
Заявление президента РФ Владимира Путина о прочности экономики нашей страны отразилось на российском рынке акций и курсе рубля.
Согласно информации на 12:30 по московскому времени, курс доллара к рублю вырос до 75,09 рубля (+0,79%), а курс евро увеличился до 79,97 рубля (+0,43%). В то же время индекс Мосбиржи составил 2203,11 пункта (+0,89%), а индекс РТС вырос на 0,35%, до 924,7 пункта.
Спустя полчаса, к 13:00, курс доллара прибавил до 74,63 рубля (+0,17%), а курс евро снизился до 79,54 рубля (–0,11%). Также индекс Мосбиржи достиг 2225,95 пункта (+1,94%), а индекс РТС — 940,41 пункта (+2,05%).
Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что российские банки работают устойчиво и обладают солидным запасом прочности. По его словам, на 14% вырос объём банковских кредитов корпоративному сектору.
ТАСС / Михаил Терещенко