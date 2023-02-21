Российский рынок акций ускорил рост на фоне послания Путина

Заявление президента РФ Владимира Путина о прочности экономики нашей страны отразилось на российском рынке акций и курсе рубля.

Согласно информации на 12:30 по московскому времени, курс доллара к рублю вырос до 75,09 рубля (+0,79%), а курс евро увеличился до 79,97 рубля (+0,43%). В то же время индекс Мосбиржи составил 2203,11 пункта (+0,89%), а индекс РТС вырос на 0,35%, до 924,7 пункта.

Спустя полчаса, к 13:00, курс доллара прибавил до 74,63 рубля (+0,17%), а курс евро снизился до 79,54 рубля (–0,11%). Также индекс Мосбиржи достиг 2225,95 пункта (+1,94%), а индекс РТС — 940,41 пункта (+2,05%).