Путин назвал Россию самобытной цивилизацией без претензии на превосходство
Путин: В самобытности российской цивилизации нет претензии на превосходство
Российская цивилизация является самобытной, однако в этом нет претензии на превосходство. Такое заявление в ходе своего Послания Федеральному собранию сделал президент РФ Владимир Путин.
"Характер нашего народа отличали щедрость, широта души, милосердие и сострадание. Россия — открытая страна и самобытная цивилизация, но в этом нет претензии на исключительность и превосходство", — сказал он.
Главное, по словам президента, то, что эту цивилизацию нам "передали предки, а мы должны сохранить её для наших потомков и передать дальше".
Также Владимир Путин заявил, что российские власти не вторгаются в частную жизнь людей, однако брак — это "союз мужчины и женщины". Он указал на пренебрежение Западом Священным Писанием, где об этом говорится.
LIFE / Павел Баранов