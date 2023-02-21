Путин назвал Россию самобытной цивилизацией без претензии на превосходство

Российская цивилизация является самобытной, однако в этом нет претензии на превосходство. Такое заявление в ходе своего Послания Федеральному собранию сделал президент РФ Владимир Путин.

"Характер нашего народа отличали щедрость, широта души, милосердие и сострадание. Россия — открытая страна и самобытная цивилизация, но в этом нет претензии на исключительность и превосходство", — сказал он.

Главное, по словам президента, то, что эту цивилизацию нам "передали предки, а мы должны сохранить её для наших потомков и передать дальше".