Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 10:53

Путин: Школу боевых действий ничем не заменить

Люди, прошедшие школу боевых действий, меняются и готовы отдать свою жизнь за Отечество. Об этом в ходе своего Послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

"Школа боевых действий — её ничем не заменить, люди другими оттуда уходят и готовы жизнь свою положить за Отечество, где бы ни работали", — сказал он.

Путин поручил оснастить все направления ВС России новейшими системами

Путин поручил оснастить все направления ВС России новейшими системами

Также Владимир Путин поблагодарил жителей новых регионов за желание "быть с Россией, со своей Родиной". По его словам, они сделали свой выбор, несмотря на угрозы киевского режима.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Матвей Константинов
  • Новости
  • Послание Федеральному собранию
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров