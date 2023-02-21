Путин: Школу боевых действий ничем не заменить
Люди, прошедшие школу боевых действий, меняются и готовы отдать свою жизнь за Отечество. Об этом в ходе своего Послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.
"Школа боевых действий — её ничем не заменить, люди другими оттуда уходят и готовы жизнь свою положить за Отечество, где бы ни работали", — сказал он.
Также Владимир Путин поблагодарил жителей новых регионов за желание "быть с Россией, со своей Родиной". По его словам, они сделали свой выбор, несмотря на угрозы киевского режима.
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ТАСС / POOL / Павел Бедняков