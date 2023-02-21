Боец СВО уверен, что сейчас не время для переговоров с Украиной

Лейтенант Денис Скакуновский — участник СВО, приехавший на Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, уверен в способности России одержать победу в ходе спецоперации. По его мнению, сейчас не время для переговоров с Украиной, сначала нужно "всё доказать и показать", а уже потом "диктовать условия".

"Сейчас нет смысла идти на переговоры, потому что мы не готовы уступить. Смысла нет уступать. Сейчас рано для переговоров, мы сначала всем всё докажем и покажем, а затем уже будем диктовать условия. И уже тогда они нас будут слушать. В любом случае спецоперация закончится переговорами", — сказал он РИА "Новости".

Он также поведал, что сказал бы ряду западных лидеров "успокоиться и тормозить", так как им "всё равно с нами не справиться", ведь Россия победит. Офицер убеждён, что наша армия для этого обеспечена всем необходимым, кроме команды "вперёд".

"[У нас] команды нет. Как команду дадут "вперёд" — пойдём", — добавил Скакуновский.