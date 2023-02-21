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21 февраля, 11:17

Путин заявил о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов

Президент России Владимир Путин подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. Об этом глава государства сообщил в Послании Федеральному собранию.

"Неделю назад, например, мной подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования", — сказал российский лидер.

Путин: Школу боевых действий ничем не заменить

Путин: Школу боевых действий ничем не заменить

Ранее в ходе оглашения Послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о превосходстве российского вооружения над зарубежными аналогами. Глава государства отметил, что ведётся активная работа по развёртыванию их серийного производства.

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LIFE / Павел Баранов

Николь Вербер
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