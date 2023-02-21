Путин заявил о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов
Президент России Владимир Путин подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. Об этом глава государства сообщил в Послании Федеральному собранию.
"Неделю назад, например, мной подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования", — сказал российский лидер.
Ранее в ходе оглашения Послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о превосходстве российского вооружения над зарубежными аналогами. Глава государства отметил, что ведётся активная работа по развёртыванию их серийного производства.
LIFE / Павел Баранов