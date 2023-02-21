Путин заявил о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов

Президент России Владимир Путин подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. Об этом глава государства сообщил в Послании Федеральному собранию.

"Неделю назад, например, мной подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования", — сказал российский лидер.