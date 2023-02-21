Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что освобождение региона уже не за горами. Об этом он сообщил в беседе с SHOT.

Владимир Сальдо заявил, что освобождение Херсона уже не за горами. Видео © Telegram / SHOT

"Я могу точно сказать, что возвращение, освобождение Херсона от всех тех захватчиков, которые там сейчас находятся, не за горами. Это будет достаточно скоро", — сказал он после оглашения Послания Президента РФ Федеральному собранию.

Сальдо также добавил, что на Херсонщине остаётся всё меньше бойцов ВСУ, у многих украинских солдат открываются глаза на то, что в действительности киевский режим толкает их "не на благовидные действия, не ради мира, не на защиту своей земли, а толкает на то, чтобы кто-то за океаном стал ещё сильнее".