Сальдо заявил, что освобождение Херсона уже не за горами
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что освобождение региона уже не за горами. Об этом он сообщил в беседе с SHOT.
Владимир Сальдо заявил, что освобождение Херсона уже не за горами. Видео © Telegram / SHOT
"Я могу точно сказать, что возвращение, освобождение Херсона от всех тех захватчиков, которые там сейчас находятся, не за горами. Это будет достаточно скоро", — сказал он после оглашения Послания Президента РФ Федеральному собранию.
Сальдо также добавил, что на Херсонщине остаётся всё меньше бойцов ВСУ, у многих украинских солдат открываются глаза на то, что в действительности киевский режим толкает их "не на благовидные действия, не ради мира, не на защиту своей земли, а толкает на то, чтобы кто-то за океаном стал ещё сильнее".
Кстати, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию поблагодарил жителей новых регионов за решимость быть с Россией. Глава государства заверил, что сделает всё для того, чтобы в субъектах установился долгожданный мир, а население почувствовало себя в безопасности.
Telegram / SHOT