Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 12:39

В НАТО беспокоятся об истощении запасов оружия

Столтенберг сообщил, что НАТО оценила свой арсенал боеприпасов и будет его пополнять

НАТО завершила инвентаризацию собственных запасов боеприпасов и намерена наращивать объёмы военного производства. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы провели полный анализ наших запасов боеприпасов. Мы будем стимулировать нашу промышленность, чтобы нарастить производство", — отметил он.

СВР раскрыла, сколько танков и систем ПВО Украина получила от НАТО

СВР раскрыла, сколько танков и систем ПВО Украина получила от НАТО

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинские военные должны научиться экономнее использовать боеприпасы, как это делают армии стран НАТО. По его мнению, ВСУ производят около шести тысяч артиллерийских выстрелов в сутки, что превышает возможности Запада по утолению появляющегося у Киева "снарядного голода".

Обложка ©

Getty Images / Thierry Monasse

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • НАТО
  • Йенс Столтенберг
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров