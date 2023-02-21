В НАТО беспокоятся об истощении запасов оружия
Столтенберг сообщил, что НАТО оценила свой арсенал боеприпасов и будет его пополнять
НАТО завершила инвентаризацию собственных запасов боеприпасов и намерена наращивать объёмы военного производства. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Мы провели полный анализ наших запасов боеприпасов. Мы будем стимулировать нашу промышленность, чтобы нарастить производство", — отметил он.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинские военные должны научиться экономнее использовать боеприпасы, как это делают армии стран НАТО. По его мнению, ВСУ производят около шести тысяч артиллерийских выстрелов в сутки, что превышает возможности Запада по утолению появляющегося у Киева "снарядного голода".
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