В НАТО беспокоятся об истощении запасов оружия

НАТО завершила инвентаризацию собственных запасов боеприпасов и намерена наращивать объёмы военного производства. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы провели полный анализ наших запасов боеприпасов. Мы будем стимулировать нашу промышленность, чтобы нарастить производство", — отметил он.