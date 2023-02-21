Два сигнала, которые Путин послал США приостановкой ядерного договора

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с Лайфом объяснил решение российского лидера Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Он считает этот шаг демонстрацией готовности РФ защищать свой суверенитет и территориальную целостность, в том числе и новые территории, вплоть до применения ядерного оружия. По его словам, заявление Путина о том, что Россия не будет первой проводить ядерных испытаний, отражает миролюбие нашей страны и является некоей дипломатической формой.

"В реальности мы показываем, что мы готовы и к проведению испытаний, которые не проводились уже десятки лет, и к применению этого оружия. И что мы более не рассматриваем США как партнёра, заинтересованного в сокращении собственно ядерных потенциалов ведущих держав, которые в том числе включают в себя Францию, Англию, Китай", — пояснил собеседник Лайфа.

Безпалько подчеркнул, что Америка рассматривается как страна, которая в одностороннем порядке выходит из ряда договоров. Нарушая их, она таким образом стремится к доминированию во всём мире, подавлению всех остальных стран.

"Мы не можем этого допустить", — заключил он.