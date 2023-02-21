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21 февраля, 13:20

Два сигнала, которые Путин послал США приостановкой ядерного договора

Политолог Безпалько объяснил, что фактически означает приостановка участия России в ДСНВ

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с Лайфом объяснил решение российского лидера Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Он считает этот шаг демонстрацией готовности РФ защищать свой суверенитет и территориальную целостность, в том числе и новые территории, вплоть до применения ядерного оружия. По его словам, заявление Путина о том, что Россия не будет первой проводить ядерных испытаний, отражает миролюбие нашей страны и является некоей дипломатической формой.

"В реальности мы показываем, что мы готовы и к проведению испытаний, которые не проводились уже десятки лет, и к применению этого оружия. И что мы более не рассматриваем США как партнёра, заинтересованного в сокращении собственно ядерных потенциалов ведущих держав, которые в том числе включают в себя Францию, Англию, Китай", — пояснил собеседник Лайфа.

Безпалько подчеркнул, что Америка рассматривается как страна, которая в одностороннем порядке выходит из ряда договоров. Нарушая их, она таким образом стремится к доминированию во всём мире, подавлению всех остальных стран.

"Мы не можем этого допустить", — заключил он.

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Как уже сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию объявил о приостановке участия России в ДСНВ. При этом глава государства подчеркнул, что страна не выходит из договора, а именно приостанавливает, объяснив почему.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Ольга Годуненко
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