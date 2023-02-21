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21 февраля, 13:00

Пассажиры метро Москвы смогут бесплатно отправить открытки по России в честь Дня защитника Отечества

<p>Поздравительные открытки к 23 Февраля. Фото © t.me / <a href="https://t.me/DtRoad/23446" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DtRoad</a></p>

Поздравительные открытки к 23 Февраля. Фото © t.me / DtRoad

Пассажиры московского метро в честь Дня защитника Отечества смогут бесплатно отправить открытки по всей России. Об этом рассказал заммэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"В преддверии Дня защитника Отечества мы установили на стойках "Живое общение" специальные ящики. Пассажиры московского метро могут получить бесплатно открытку и там же отправить её своим близким", — приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале московского Дептранса.

Акция стартовала 21 февраля и продлится до конца недели.

Эти семь вещей станут классным подарком на 23 Февраля, и речь не про носки

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Ранее Лайф сообщал, что партия "Единая Россия" запустила акцию "СВОим героям" ко Дню защитника Отечества. Она призвана поднять патриотический дух и поздравить с праздником российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

Никита Никонов
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  • Максим Ликсутов
  • 23 февраля
  • Общество
  • Москва

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