Пассажиры метро Москвы смогут бесплатно отправить открытки по России в честь Дня защитника Отечества
Поздравительные открытки к 23 Февраля. Фото © t.me / DtRoad
Пассажиры московского метро в честь Дня защитника Отечества смогут бесплатно отправить открытки по всей России. Об этом рассказал заммэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"В преддверии Дня защитника Отечества мы установили на стойках "Живое общение" специальные ящики. Пассажиры московского метро могут получить бесплатно открытку и там же отправить её своим близким", — приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале московского Дептранса.
Акция стартовала 21 февраля и продлится до конца недели.
Ранее Лайф сообщал, что партия "Единая Россия" запустила акцию "СВОим героям" ко Дню защитника Отечества. Она призвана поднять патриотический дух и поздравить с праздником российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации.