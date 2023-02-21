Пассажиры метро Москвы смогут бесплатно отправить открытки по России в честь Дня защитника Отечества

Пассажиры московского метро в честь Дня защитника Отечества смогут бесплатно отправить открытки по всей России. Об этом рассказал заммэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"В преддверии Дня защитника Отечества мы установили на стойках "Живое общение" специальные ящики. Пассажиры московского метро могут получить бесплатно открытку и там же отправить её своим близким", — приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале московского Дептранса.

Акция стартовала 21 февраля и продлится до конца недели.