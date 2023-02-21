Политолог оценил обещание Трампа позвонить Путину и Зеленскому в случае переизбрания

В случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США внесут тактические правки в свою политику по отношению к России и украинскому кризису, сказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в ответ на обещание политика в случае победы позвонить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. По его словам, это "произойдёт моментально", так как данный вопрос является ключевым для избирательной кампании бывшего главы Белого дома.

"[Кампания] будет набирать ход, и ближе к выборам конкретные решения будут названы. Понятно, что затяжной кризис, который не приносит экономического результата, а по большому счёту ставит мир на грань глобальной экономической катастрофы, новой Великой депрессии, не устраивает определённые круги в США", — сказал он в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, они понимают, что конфликты с партнёрами приведут США к проигрышу в экономическом плане. Трамп же "действовал более тонко", и в случае переизбрания он обязательно позвонит президенту России Владимиру Путину, причём сделает это перед аналогичным разговором с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"На фоне Байдена Трамп выглядит просто ангелом, хотя ничего, чтобы польстить или протянуть руку России, он не сделал по-настоящему. Тем не менее теперь он на этом может играть", — добавил Шатров.