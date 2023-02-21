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21 февраля, 13:42

Политолог оценил обещание Трампа позвонить Путину и Зеленскому в случае переизбрания

Политолог Шатров: В случае переизбрания Трамп изменит политику США по отношению к РФ

В случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США внесут тактические правки в свою политику по отношению к России и украинскому кризису, сказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в ответ на обещание политика в случае победы позвонить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. По его словам, это "произойдёт моментально", так как данный вопрос является ключевым для избирательной кампании бывшего главы Белого дома.

"[Кампания] будет набирать ход, и ближе к выборам конкретные решения будут названы. Понятно, что затяжной кризис, который не приносит экономического результата, а по большому счёту ставит мир на грань глобальной экономической катастрофы, новой Великой депрессии, не устраивает определённые круги в США", сказал он в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, они понимают, что конфликты с партнёрами приведут США к проигрышу в экономическом плане. Трамп же "действовал более тонко", и в случае переизбрания он обязательно позвонит президенту России Владимиру Путину, причём сделает это перед аналогичным разговором с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"На фоне Байдена Трамп выглядит просто ангелом, хотя ничего, чтобы польстить или протянуть руку России, он не сделал по-настоящему. Тем не менее теперь он на этом может играть", добавил Шатров.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост президента США он "в ту же ночь" позвонит Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. По его словам, он в течение суток сможет добиться заключения сделки между двумя лидерами.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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