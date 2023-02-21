18-летняя волейболистка Абрамова умерла вслед за своим спутником Осиповым
18-летняя пляжная волейболистка Екатерина Абрамова погибла после ДТП на Кубани
Пляжная волейболистка Екатерина Абрамова. Фото © Telegram / Всероссийская федерация волейбола
В возрасте 18 лет скончалась пляжная волейболистка Екатерина Абрамова. Как сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола, она впала в кому в результате ДТП в Краснодарском крае.
Согласно их данным, в момент аварии она находилась в машине с бронзовым призёром юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу, участником чемпионата России Иваном Осиповым. 20-летний спортсмен скончался накануне.
"Шесть дней назад Ваня попал в страшную аварию, и всё это время боролся за жизнь в коме. Врачи не смогли спасти парня", — сообщили в ВФВ.
Ранее Лайф рассказывал историю россиянки, которая попала в ДТП на Бали и скончалась от черепно-мозговой травмы. После аварии она провела в коме девять дней и умерла, так и не приходя в сознание.