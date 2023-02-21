18-летняя волейболистка Абрамова умерла вслед за своим спутником Осиповым

В возрасте 18 лет скончалась пляжная волейболистка Екатерина Абрамова. Как сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола, она впала в кому в результате ДТП в Краснодарском крае.

Согласно их данным, в момент аварии она находилась в машине с бронзовым призёром юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу, участником чемпионата России Иваном Осиповым. 20-летний спортсмен скончался накануне.

"Шесть дней назад Ваня попал в страшную аварию, и всё это время боролся за жизнь в коме. Врачи не смогли спасти парня", — сообщили в ВФВ.