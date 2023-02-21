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21 февраля, 13:55

18-летняя волейболистка Абрамова умерла вслед за своим спутником Осиповым

18-летняя пляжная волейболистка Екатерина Абрамова погибла после ДТП на Кубани

<p>Пляжная волейболистка Екатерина Абрамова. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/volleyVFV/9122" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Всероссийская федерация волейбола</a></p>

Пляжная волейболистка Екатерина Абрамова. Фото © Telegram / Всероссийская федерация волейбола

В возрасте 18 лет скончалась пляжная волейболистка Екатерина Абрамова. Как сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола, она впала в кому в результате ДТП в Краснодарском крае.

Согласно их данным, в момент аварии она находилась в машине с бронзовым призёром юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу, участником чемпионата России Иваном Осиповым. 20-летний спортсмен скончался накануне.

"Шесть дней назад Ваня попал в страшную аварию, и всё это время боролся за жизнь в коме. Врачи не смогли спасти парня", — сообщили в ВФВ.

Умер 20-летний призёр чемпионата Европы по пляжному волейболу Иван Осипов

Умер 20-летний призёр чемпионата Европы по пляжному волейболу Иван Осипов

Ранее Лайф рассказывал историю россиянки, которая попала в ДТП на Бали и скончалась от черепно-мозговой травмы. После аварии она провела в коме девять дней и умерла, так и не приходя в сознание.

Николь Вербер
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