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21 февраля, 13:57

В Москве запустят 30 залпов праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества

В Москве 23 Февраля запустят праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в столичном Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Всего на сегодняшний день [запланировано] 14 точек. Время 21:00. Количество залпов 30", — цитирует пресс-службу департамента ТАСС.

Эти семь вещей станут классным подарком на 23 Февраля, и речь не про носки

Эти семь вещей станут классным подарком на 23 Февраля, и речь не про носки

Также 23 Февраля в праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки включат телебашни РТРС.

Ранее стало известно, что пассажиры метро Москвы смогут бесплатно отправить открытки по России в честь Дня защитника Отечества. Акция стартовала 21 февраля и продлится до конца недели.

Обложка ©

ТАСС / Шарифулин Валерий

Никита Никонов
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