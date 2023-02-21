В Москве запустят 30 залпов праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества
В Москве 23 Февраля запустят праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в столичном Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Всего на сегодняшний день [запланировано] 14 точек. Время — 21:00. Количество залпов — 30", — цитирует пресс-службу департамента ТАСС.
Также 23 Февраля в праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки включат телебашни РТРС.
Ранее стало известно, что пассажиры метро Москвы смогут бесплатно отправить открытки по России в честь Дня защитника Отечества. Акция стартовала 21 февраля и продлится до конца недели.
ТАСС / Шарифулин Валерий