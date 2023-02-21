Певец Маршал впервые рассказал, как его не пустили на похороны мамы и сестры на Украину

Российский певец Александр Маршал рассказал, как Украина запретила ему въезд в страну на похороны матери в 2015 году, а позже и сестры. Историей он поделился в передаче "Жизнь и судьба".

"В 2015 году ушла моя мама. Поскольку я в списках "Миротворца", я позвонил своим друзьям и рассказал, что случилась беда, попросил подстраховать в аэропорту. Они кому-то позвонили, видимо, из СБУ. Им ответили: "Пусть не приезжает". Я был в шоке. Мои друзья кремировали маму и привезли урну", — сказал музыкант.

В 2017 году Маршала ждал очередной удар — ушла из жизни его младшая сестра Ира. Друзьям также пришлось кремировать её тело на Украине, а потом провозить урну в Россию. Певец рассказал, что после этого он принял решение вернуть с украинской территории и останки отца.

"Мой папа ушёл в 2001 году. Тогда мы не представляли, что это всё приключится. Я сказал друзьям: "Братцы, там батя на лесном кладбище похоронен". Они эксгумировали отца и привезли урну", — пояснил Маршал.

Музыкант подчеркнул, что после этой жуткой истории все те, кто запретил ему приехать на похороны родных, стали для него личными врагами. По словам Маршала, он хотел пойти добровольцем на спецоперацию, но его отговорили из-за преклонного возраста.