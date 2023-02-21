Украина спустя 100 лет решила перенести "нулевой" километр из Москвы в Киев

Украинские железные дороги перенесли из Москвы в Киев "нулевой" километр, от которого отсчитываются расстояния. Об этом сообщается на сайте компании.

"Раньше мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было отмечено "856/857 км". Почему? Потому что около сотни лет у нас был расчёт "нулевого" километра от России. Положим этому конец", — заявили в компании.

Теперь "нулевой" километр на Украине будет находиться на центральном вокзале Киева. В течение трёх лет украинские железнодорожники намерены заменить все километровые таблички на новые. Также 21 февраля компания "Украинские железные дороги" объявила о старте трёхлетней программы по переименованию своих объектов в рамках "дерусификации".