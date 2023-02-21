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21 февраля, 14:01

Украина спустя 100 лет решила перенести "нулевой" километр из Москвы в Киев

Украинские железные дороги перенесли "нулевой" километр из Москвы на вокзал Киева

<p>"Нулевой" километр украинских железных дорог. Фото © t.me / <a href="https://t.me/UkrzalInfo/4145" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UkrzalInfo</a></p>

"Нулевой" километр украинских железных дорог. Фото © t.me / UkrzalInfo

Украинские железные дороги перенесли из Москвы в Киев "нулевой" километр, от которого отсчитываются расстояния. Об этом сообщается на сайте компании.

"Раньше мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было отмечено "856/857 км". Почему? Потому что около сотни лет у нас был расчёт "нулевого" километра от России. Положим этому конец", — заявили в компании.

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Теперь "нулевой" километр на Украине будет находиться на центральном вокзале Киева. В течение трёх лет украинские железнодорожники намерены заменить все километровые таблички на новые. Также 21 февраля компания "Украинские железные дороги" объявила о старте трёхлетней программы по переименованию своих объектов в рамках "дерусификации".

Ранее стало известно, что на Украине в ходе "дерусификации" библиотек были уничтожены 11 миллионов книг на русском языке. В настоящее время в библиотеках по всей Незалежной остаётся около 44% изданий на русском.

Никита Никонов
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