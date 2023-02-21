Украина спустя 100 лет решила перенести "нулевой" километр из Москвы в Киев
Украинские железные дороги перенесли "нулевой" километр из Москвы на вокзал Киева
"Нулевой" километр украинских железных дорог. Фото © t.me / UkrzalInfo
Украинские железные дороги перенесли из Москвы в Киев "нулевой" километр, от которого отсчитываются расстояния. Об этом сообщается на сайте компании.
"Раньше мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было отмечено "856/857 км". Почему? Потому что около сотни лет у нас был расчёт "нулевого" километра от России. Положим этому конец", — заявили в компании.
Теперь "нулевой" километр на Украине будет находиться на центральном вокзале Киева. В течение трёх лет украинские железнодорожники намерены заменить все километровые таблички на новые. Также 21 февраля компания "Украинские железные дороги" объявила о старте трёхлетней программы по переименованию своих объектов в рамках "дерусификации".
Ранее стало известно, что на Украине в ходе "дерусификации" библиотек были уничтожены 11 миллионов книг на русском языке. В настоящее время в библиотеках по всей Незалежной остаётся около 44% изданий на русском.