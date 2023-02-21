Путин обсудил с Матвиенко основные положения послания

Сегодня состоялась рабочая встреча российского лидера Владимира Путина и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Как сообщил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, стороны обсудили основные положения послания главы государства Федеральному собранию, которое было озвучено сегодня.

Кроме того, Матвиенко сообщила Путину об итогах работы Совета Федерации за 2022 год и о планах верхней палаты парламента на весеннюю сессию.