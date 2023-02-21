Путин обсудил с Матвиенко основные положения послания
Путин встретился с Матвиенко и обсудил основные положения Послания Федеральному собранию
Сегодня состоялась рабочая встреча российского лидера Владимира Путина и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Как сообщил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, стороны обсудили основные положения послания главы государства Федеральному собранию, которое было озвучено сегодня.
Кроме того, Матвиенко сообщила Путину об итогах работы Совета Федерации за 2022 год и о планах верхней палаты парламента на весеннюю сессию.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для реализации предложений, которые были озвучены в Послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, есть все необходимые финансовые ресурсы. Её слова подтвердил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Министр заверил, что все озвученные главой государства решения будут полностью профинансированы.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев