Политолог считает, что Путин в послании расставил все точки над "i" по теме СВО

В ходе Послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин дал ответы на многие вопросы, в частности детально объяснил причины и значение спецоперации, а также определил социально-экономические приоритеты развития. Об этом Лайфу сказала исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.

"Очень эмоциональное послание. Можно сказать, рубежное. Президент буквально расставил все точки над "i" по теме спецоперации. Почему мы были вынуждены её начать, как Запад готовился сам и готовил из Украины анти-Россию. Как повлияли эти действия на нашу страну и как мы будем жить дальше", — поделилась она.

Эксперт отметила важность объявленных решений о поддержке участников СВО и членов их семей, в том числе о создании соответствующего фонда. Путин не обошёл стороной и вопрос бизнеса, призвав предпринимателей вкладывать в родную страну, развивая отечественное производство и предоставляя рабочие места именно здесь, продолжила политолог.

"Наша жизнь не замерла. Мы продолжаем полноценное развитие. Страна по-прежнему строит школы, только в этом году планируется сдать 400 новых объектов. Продолжатся крупные инфраструктурные проекты. Повысится МРОТ, продолжится — а в чём-то и вырастет — социальная поддержка жителей", — добавила Линдигрин.