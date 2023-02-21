"Зенит" проведёт товарищеский матч с турецким "Фенербахче"

Предварительно известно, что игра пройдёт в Стамбуле 24 или 25 марта, во время паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ). По информации спортивного журнала, в конце марта петербургская команда планирует принять в Северной столице один из клубов с постсоветского пространства.