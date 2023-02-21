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21 февраля, 14:33

"Зенит" проведёт товарищеский матч с турецким "Фенербахче"

ФК "Зенит" рассматривает вариант проведения товарищеского матча с турецкой сборной "Фенербахче". Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Предварительно известно, что игра пройдёт в Стамбуле 24 или 25 марта, во время паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ). По информации спортивного журнала, в конце марта петербургская команда планирует принять в Северной столице один из клубов с постсоветского пространства.

"Зенит" проиграл иранскому "Сепахану" в последнем матче на зимних сборах

"Зенит" проиграл иранскому "Сепахану" в последнем матче на зимних сборах

Ранее Лайф писал, что сине-бело-голубые готовы подписать игрока московского "Локомотива" Дмитрия Баринова в случае ухода из клуба Кузяева.

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ТАСС / Степан Ноздрев

Ирина Фальке
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