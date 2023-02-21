В Германии усмотрели насилие в Нагорной проповеди Христа

На Берлинском форуме мировых религий захотели проверить Нагорную проповедь Христа на насилие, а папу римского — на нетолерантность, передаёт радио Deutschlandfunk.

"В ней содержатся фантазии о наказании, которые доминируют в Нагорной проповеди. Фантазии, которые должны перевернуть несправедливые условия", — заявила профессор по литературоведению Фрайбургского педагогического университета Татьяна Йеш на панельной дискуссии форума, не уточнив, где именно она всё это увидела в проповеди.

Йеш добавила, что в проповеди есть "ресентимент" и желание "жестоко наказать" предшествующий строй, присутствуют изречения, приписываемые Христу, а также аспекты насилия, например взывание к вырыванию глаза из головы.

Так она объясняет слова Христа о том, что, "если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело было ввержено в геенну". При этом стоит отметить, что ни в каком из признанных толкований этой фразы не требуется буквально исполнять слова Христа. Они всегда понимались как метафора, а не призыв к действию. Кстати, само христианство Йеш назвала "еврейской сектой" и призвала лишить тексты "флёра священной ауры".

Несмотря на своеобразное суждение, она всё же нашла поддержку в лице члена центра по изучению толерантности города Киля. Он не остался в стороне и осудил папу римского за слова о том, что гомосексуализм не является преступлением, но грехом, а также призвал проверить его высказывания на предмет толерантности.