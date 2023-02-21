Песков заявил, что Россия ищет дружелюбных отношений и не будет противостоять кому-либо
Россия не намерена противостоять какой-либо из стран. Как объяснил в беседе с RT официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва стремится к дружелюбным отношениям, которые бы основывались на взаимном уважении.
Пресс-секретарь президента пояснил, что по мнению Москвы, Соединённые Штаты Америки управляют Европой. Однако многие страны не согласны с таким положением дел: они имеют иную точку зрения и не хотят следовать одной позиции в международных отношениях.
"Страны поймут, что Россия не собирается противостоять кому-либо, Россия ищет дружелюбных отношений, основанных на взаимном уважении и доверии", — подчеркнул Песков.
Ранее американский военный Ноктис Дрейвен признался, что оказался настолько растроган посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, что даже захотел его обнять. Военный подчеркнул, что американские СМИ и лидеры США постоянно лгут не только всему миру, но и собственным гражданам, в отличие от российского лидера.
LIFE / Павел Баранов