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21 февраля, 14:55

Песков заявил, что Россия ищет дружелюбных отношений и не будет противостоять кому-либо

Россия не намерена противостоять какой-либо из стран. Как объяснил в беседе с RT официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва стремится к дружелюбным отношениям, которые бы основывались на взаимном уважении.

Пресс-секретарь президента пояснил, что по мнению Москвы, Соединённые Штаты Америки управляют Европой. Однако многие страны не согласны с таким положением дел: они имеют иную точку зрения и не хотят следовать одной позиции в международных отношениях.

"Страны поймут, что Россия не собирается противостоять кому-либо, Россия ищет дружелюбных отношений, основанных на взаимном уважении и доверии", — подчеркнул Песков.

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Ранее американский военный Ноктис Дрейвен признался, что оказался настолько растроган посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, что даже захотел его обнять. Военный подчеркнул, что американские СМИ и лидеры США постоянно лгут не только всему миру, но и собственным гражданам, в отличие от российского лидера.

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LIFE / Павел Баранов

Оксана Попова
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