Песков: Визит Байдена на Украину не повлиял на внутриполитические дела России
Вчерашний визит президента США Джо Байдена в Киев и его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским не стали для России из ряда вон выходящим событием, способным повлиять на её внутренние дела. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о значении поездки для содержания грядущего послания Владимира Путина Федеральному собранию.
"Давайте всё-таки оставаться суверенными и не обращать внимания ни на что. Давайте всё-таки считать, что главный приоритет для нас — это мы сами и наша повестка дня", — добавил он.
Напомним, 20 февраля Байден прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Глава Белого дома предрёк украинцам тяжёлые дни, недели и годы, а также пообещал новые поставки вооружения и антироссийские санкции. В тот же день Байден отправился в Польшу.
ТАСС / AP