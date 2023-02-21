Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 09:06

Песков: Визит Байдена на Украину не повлиял на внутриполитические дела России

Вчерашний визит президента США Джо Байдена в Киев и его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским не стали для России из ряда вон выходящим событием, способным повлиять на её внутренние дела. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о значении поездки для содержания грядущего послания Владимира Путина Федеральному собранию.

"Давайте всё-таки оставаться суверенными и не обращать внимания ни на что. Давайте всё-таки считать, что главный приоритет для нас — это мы сами и наша повестка дня", добавил он.

Блины и исторические фото: Как в Гостином Дворе готовятся к посланию Путина Федеральному собранию

Блины и исторические фото: Как в Гостином Дворе готовятся к посланию Путина Федеральному собранию

Напомним, 20 февраля Байден прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Глава Белого дома предрёк украинцам тяжёлые дни, недели и годы, а также пообещал новые поставки вооружения и антироссийские санкции. В тот же день Байден отправился в Польшу.

Обложка ©

ТАСС / AP

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Джозеф Байден
  • Политика России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров