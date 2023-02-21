Песков: Визит Байдена на Украину не повлиял на внутриполитические дела России

Вчерашний визит президента США Джо Байдена в Киев и его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским не стали для России из ряда вон выходящим событием, способным повлиять на её внутренние дела. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о значении поездки для содержания грядущего послания Владимира Путина Федеральному собранию.