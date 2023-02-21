Один из главных красавчиков мира выполнил "гадкую" австралийскую традицию, и теперь ему нужен психолог

Английский певец Гарри Стайлз на гастролях в Австралии выполнил традиционный местный ритуал и выпил из своего потного ботинка. Об этом пишет портал Metro.

Певец Гарри Стайлз пьёт из своего ботинка на концерте в Австралии. Видео © Metro

Музыкант не смог устоять перед напором фанатов, снял ботинок и наполнил его, предположительно, пивом. А затем без колебаний выпил содержимое. Прежде чем это сделать, Гарри сказал: "Это одна из самых отвратительных традиций, которые я когда-либо видел". А после признался, что теперь нужно поговорить с психотерапевтом.

"Я чувствую себя другим человеком. Мне стыдно за себя. Это кажется таким личным. Такой интимный момент, который нужно разделить с таким количеством людей. Я подробно обсужу это со своим терапевтом", — пообещал Стайлз.

Гарри не первый, кто последовал этой странной австралийской традиции. Ранее из своего ботинка пили рэпер Machine Gun Kelly и актёр Джерард Батлер.