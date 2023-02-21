"Марсель" бросил украинского футболиста в Тулузе после победного матча
Украинский футболист "Марселя" Малиновский не успел на рейс из-за допинг-контроля
Руслан Малиновский. Обложка © Getty Images / Emilio Andreoli
Украинский футболист Руслан Малиновский, играющий за ФК "Марсель", опоздал на самолёт после матча 24-го тура чемпионата Франции с "Тулузой", так как задержался на допинг-тестировании. Об этом пишет La Provence.
19 февраля "Марсель" обыграл на выездной встрече "Тулузу" со счётом 3:2. После игры Малиновского, а также футболистов Эрика Байи и Сеада Колашинаца задержали для прохождения допинг-контроля. Последние быстро прошли необходимые процедуры и успели на рейс, а у 29-летнего украинца возникли сложности.
В итоге команда улетела без украинского хавбека. Малиновскому пришлось на автомобиле добираться из Тулузы в Марсель. В качестве компенсации главный тренер "Марселя" Игор Тудор предложил игроку дополнительные полтора дня отдыха.
Ранее украинский полузащитник Руслан Малиновский, играющий за "Марсель", потребовал от комментатора beIN Sports Фила Шейна извиниться за то, что тот назвал его русским. Шейн попросил прощения в Twitter, назвав случившееся оговоркой. Однако украинец посчитал это недостаточным и захотел публичных извинений в телеэфире.