"Марсель" бросил украинского футболиста в Тулузе после победного матча

Украинский футболист Руслан Малиновский, играющий за ФК "Марсель", опоздал на самолёт после матча 24-го тура чемпионата Франции с "Тулузой", так как задержался на допинг-тестировании. Об этом пишет La Provence.

19 февраля "Марсель" обыграл на выездной встрече "Тулузу" со счётом 3:2. После игры Малиновского, а также футболистов Эрика Байи и Сеада Колашинаца задержали для прохождения допинг-контроля. Последние быстро прошли необходимые процедуры и успели на рейс, а у 29-летнего украинца возникли сложности.

В итоге команда улетела без украинского хавбека. Малиновскому пришлось на автомобиле добираться из Тулузы в Марсель. В качестве компенсации главный тренер "Марселя" Игор Тудор предложил игроку дополнительные полтора дня отдыха.