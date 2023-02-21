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21 февраля, 15:18

"Марсель" бросил украинского футболиста в Тулузе после победного матча

Украинский футболист "Марселя" Малиновский не успел на рейс из-за допинг-контроля

<p>Руслан Малиновский. Обложка © Getty Images / Emilio Andreoli</p>

Руслан Малиновский. Обложка © Getty Images / Emilio Andreoli

Украинский футболист Руслан Малиновский, играющий за ФК "Марсель", опоздал на самолёт после матча 24-го тура чемпионата Франции с "Тулузой", так как задержался на допинг-тестировании. Об этом пишет La Provence.

19 февраля "Марсель" обыграл на выездной встрече "Тулузу" со счётом 3:2. После игры Малиновского, а также футболистов Эрика Байи и Сеада Колашинаца задержали для прохождения допинг-контроля. Последние быстро прошли необходимые процедуры и успели на рейс, а у 29-летнего украинца возникли сложности.

В итоге команда улетела без украинского хавбека. Малиновскому пришлось на автомобиле добираться из Тулузы в Марсель. В качестве компенсации главный тренер "Марселя" Игор Тудор предложил игроку дополнительные полтора дня отдыха.

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Ранее украинский полузащитник Руслан Малиновский, играющий за "Марсель", потребовал от комментатора beIN Sports Фила Шейна извиниться за то, что тот назвал его русским. Шейн попросил прощения в Twitter, назвав случившееся оговоркой. Однако украинец посчитал это недостаточным и захотел публичных извинений в телеэфире.

Татьяна Миссуми
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