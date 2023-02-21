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21 февраля, 15:40

На Украине запретили "Партию регионов"

Украинский суд запретил деятельность "Партии регионов" и постановил национализировать её активы

Апелляционный суд запретил на Украине деятельность "Партии регионов". Как сообщили в СБУ, активы политсилы будут национализированы.

"По материалам Службы безопасности и Государственного бюро расследований Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск Минюста о запрете деятельности "Партии регионов" и передаче в госсобственность Украины имущества пророссийской политсилы", — заявили в СБУ.

Уточняется, что национализация касается всех структурных подразделений партии.

"Партия регионов" была основана в 1997 году. Изначально она носила название "Партия регионального возрождения Украины". У истоков политсилы стояли Николай Азаров, Ефим Звягильский и Владимир Рыбак. В 2014 году партия была упразднена. Её бывшие члены вошли в другие объединения, в том числе в "Оппозиционный блок" и "Оппозиционную платформу — За жизнь".

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Никонов
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