На Украине запретили "Партию регионов"

Апелляционный суд запретил на Украине деятельность "Партии регионов". Как сообщили в СБУ, активы политсилы будут национализированы.

"По материалам Службы безопасности и Государственного бюро расследований Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск Минюста о запрете деятельности "Партии регионов" и передаче в госсобственность Украины имущества пророссийской политсилы", — заявили в СБУ.

Уточняется, что национализация касается всех структурных подразделений партии.

"Партия регионов" была основана в 1997 году. Изначально она носила название "Партия регионального возрождения Украины". У истоков политсилы стояли Николай Азаров, Ефим Звягильский и Владимир Рыбак. В 2014 году партия была упразднена. Её бывшие члены вошли в другие объединения, в том числе в "Оппозиционный блок" и "Оппозиционную платформу — За жизнь".