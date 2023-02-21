Пригожин заявил о ликвидации около 110 тысяч солдат ВСУ бойцами ЧВК "Вагнер"

Всего с начала спецоперации в боях с частной военной компанией "Вагнер" погибло более ста тысяч украинских солдат, заявил её основатель Евгений Пригожин. Также он опроверг сообщения, что его ЧВК якобы за время СВО потеряла около 30 тысяч бойцов.

"[Погибших] значительно больше, чем 30 тысяч. Я думаю, что около 100–110 тысяч, но у вас неверная формулировка. Они погибли не в рядах ЧВК "Вагнер", а погибли, попадая на боевые порядки ЧВК "Вагнер". И всё это военнослужащие ВСУ и других структур, которые пытаются воевать с ЧВК "Вагнер", — цитирует Пригожина его пресс-служба.