Комиссаров назвал призыв Путина вернуть специалитет актуальным как никогда

Призыв президента России Владимира Путина вернуться к традиционной для страны системе обучения специалистов со сроком от четырёх до шести лет как никогда актуален. Об этом заявил и.о. ректора РАНХиГС и гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. Его слова приводятся в телеграм-канале академии.

Комиссаров отметил, что сегодня вузам нужно сосредоточиться на созидательной миссии, усилении технологического суверенитета и формировании долгосрочных траекторий устойчивого развития России. И здесь синтез лучшего, что было в советской системе, и опыта последних цифровых десятилетий — это возможность обеспечить единое и прогрессивное образовательное пространство нашей страны, подчеркнул Комиссаров.

Также и.о. ректора РАНХиГС отметил, что длительность подготовки по специальностям должна определяться вузами и отраслью в зависимости от требуемых компетенций. А чтобы переход на новые образовательные стандарты прошёл бесшовно, президентская академия будет активнее взаимодействовать с органами власти, госкорпорациями, технологическими компаниями для корректировки образовательных стандартов в интересах рынка труда.