Тихонов предрёк времена, когда международные федерации будут краснеть и просить прощения у России
Олимпийский чемпион Тихонов: Международные федерации будут просить у РФ прощения
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов полагает, что настанут времена, когда международные спортивные федерации будут просить у России прощения.
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) опубликовала видео с презентацией чемпионата мира, который состоится в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта. В ролик вошли кадры выступлений российских лыжников, трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и олимпийской чемпионки Натальи Непряевой. Позже пресс-атташе FIS Сюнне Дюрхауг извинилась за то, что кадры с российскими спортсменами включили в видео.
"Только неадекватные люди могут делать такие вещи. Разве можно что-либо говорить о великих спортсменах? Это достояние нации. Мы же, как ни странно, не говорим про них ничего плохого. Хотя теперь я их оскорбляю, но я имею право себе это позволить: Тихонов и в возрасте, и с титулами", — приводит слова четырёхкратного олимпийского чемпиона РИА "Новости".
Прославленный биатлонист считает, что настанут времена, когда эти люди будут краснеть и извиняться перед россиянами. Также Тихонов отметил, что жители Германии, Италии выходят на улицы с российскими флагами.
"Это здорово! Население ведь ни при чём, но почему вы выбрали моральных уродов и словоблудов — [канцлера ФРГ Олафа] Шольца, [президента Польши Анджея] Дуду?" — заключил Тихонов.
Ранее Международный олимпийский комитет жёстко ответил Европарламенту на резолюцию против допуска россиян к отбору на Олимпийские игры 2024 года. Это противоречит миссии Игр, подчеркнули в МОК.
ТАСС / Сергей Фадеичев