МОК жёстко ответил Европарламенту на резолюцию против допуска россиян к Играм
МОК: Резолюция Европарламента против допуска россиян до Олимпиады противоречит миссии Игр
Резолюция Европарламента с осуждением планов МОК допустить российских и белорусских спортсменов к отбору на Олимпийские игры 2024 года противоречит миссии Игр, считают в комитете. Там отметили, что на данный момент речь идёт лишь об исследовании такой возможности, решения ещё нет.
"Специальные докладчики в области культурных прав и по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости заявили о том, что МОК и олимпийское сообщество также несут непреодолимое обязательство соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию. Просьба ЕП о "многогранной изоляции" всех россиян и белорусов явно противоречит этому заявлению", — подчеркнули в МОК.
Более того, Международный олимпийский комитет считает, что принятая ЕП резолюция противоречит Олимпийской хартии, объединяющей и миротворческой миссии Игр, а также автономии спортивных организаций, что является "неотъемлемой частью европейской спортивной модели и основополагающим принципом, неоднократно признававшимся институтами ЕС".
Напомним, в МОК предложили допустить до международных соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые осудили СВО на Украине. Это решение поддержали в Китае, но раскритиковали в РФ. А президент Украины Владимир Зеленский оказался разочарован. В свою очередь глава МОК выступил за допуск россиян и осудил западных политиков за вмешательство в международный спорт.
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