МОК жёстко ответил Европарламенту на резолюцию против допуска россиян к Играм

Резолюция Европарламента с осуждением планов МОК допустить российских и белорусских спортсменов к отбору на Олимпийские игры 2024 года противоречит миссии Игр, считают в комитете. Там отметили, что на данный момент речь идёт лишь об исследовании такой возможности, решения ещё нет.

"Специальные докладчики в области культурных прав и по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости заявили о том, что МОК и олимпийское сообщество также несут непреодолимое обязательство соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию. Просьба ЕП о "многогранной изоляции" всех россиян и белорусов явно противоречит этому заявлению", — подчеркнули в МОК.