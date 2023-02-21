Захарова напомнила Зеленскому о судьбе убитого американцами президента Гаити
Официальная представительница российского МИД Мария Захарова напомнила Владимиру Зеленскому о печальной судьбе президента Гаити Жовенеля Моиза и его предшественников: лидеров экзотической республики с подачи Вашингтона регулярно сбрасывали в ходе военных переворотов, а также отправляли на тот свет. Под предлогом "покровительства" и "помощи" Штаты полностью контролируют обстановку на территории, и без того терзаемой нищетой и разрухой.
В тексте, обнародованном пресс-службой российского МИД вечером во вторник, Захарова провела печальную аналогию между гаитянами и украинцами.
По словам дипломата, в истории этой республики было немало печальных страниц. В прошлом Гаити была колонией, сначала испанской, затем французской, потом на десятилетия попала под американскую оккупацию. Бывший врач американской санитарной миссии, урождённый гаитянин Франсуа Дювалье устроил там диктатуру, но США был предпочтителен антикоммунист во главе территории по соседству с коммунистической Кубой. Уже в 90-е американцы окончательно перестали считаться с суверенитетом островной республики. Выгодного им Жан-Бертрана Аристида сперва посадили в президентское кресло, а потом, когда он им надоел, "просто похитили, как куклу". А в 2021 году очередного президента Гаити Жовенеля Моиза расстреляли вместе с женой Мартин, и подозрения, что без американцев опять не обошлось, появились в прессе почти сразу.
"Это очень поучительная история для Зеленского, который так нежно обнимал Джо Байдена в центре Киева. Насколько надо ненавидеть свой народ, чтобы желать ему перспектив многострадального Гаити", — отметила Захарова.
А ранее официальный представитель МИД РФ сравнила будущее украинского президента Владимира Зеленского с судьбой его бывшего грузинского коллеги Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме.
ТАСС / Валерий Шарифулин