Официальная представительница российского МИД Мария Захарова напомнила Владимиру Зеленскому о печальной судьбе президента Гаити Жовенеля Моиза и его предшественников: лидеров экзотической республики с подачи Вашингтона регулярно сбрасывали в ходе военных переворотов, а также отправляли на тот свет. Под предлогом "покровительства" и "помощи" Штаты полностью контролируют обстановку на территории, и без того терзаемой нищетой и разрухой.

По словам дипломата, в истории этой республики было немало печальных страниц. В прошлом Гаити была колонией, сначала испанской, затем французской, потом на десятилетия попала под американскую оккупацию. Бывший врач американской санитарной миссии, урождённый гаитянин Франсуа Дювалье устроил там диктатуру, но США был предпочтителен антикоммунист во главе территории по соседству с коммунистической Кубой. Уже в 90-е американцы окончательно перестали считаться с суверенитетом островной республики. Выгодного им Жан-Бертрана Аристида сперва посадили в президентское кресло, а потом, когда он им надоел, "просто похитили, как куклу". А в 2021 году очередного президента Гаити Жовенеля Моиза расстреляли вместе с женой Мартин, и подозрения, что без американцев опять не обошлось, появились в прессе почти сразу.