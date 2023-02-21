Две версии происхождения найденного на пляже в Японии огромного шара

Найденный на японском пляже полутораметровый железный шар может оказаться самодельным разведывательным аппаратом или взрывным устройством, считает главный специалист ФГБУ "ВИМС" геолог Иван Махоткин. Причём версию о естественном происхождении объекта он и вовсе исключил, так как размер известных природных аналогов едва достигает двух сантиметров и состоят они не из цельного металла.

"Они состоят из железных соединений, которые имеются в породах, выбрасываемых из вулканов. Шары повнушительнее в природе тоже встречаются. Например, в 2021 году ожививший вулкан на испанском острове Пальма выбросил несколько горящих шарообразных предметов, но они были не из металла, как японский шар. Однако внешне он вполне походит на те вулканические объекты", — объяснил он в беседе с "Вечерней Москвой".