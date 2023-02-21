Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
В Минобороны РФ сообщили о нарушении режима прекращения огня в Мардакертском районе Нагорного Карабаха. Российские миротворцы инициировали разбирательство с участием армянских и азербайджанских представителей.
"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", — уточнили в ведомстве.
Там подчеркнули, что ведётся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня с 30 наблюдательных постов. Для безопасности российских миротворцев и недопущения провокаций Минобороны установило постоянное взаимодействие с штабами ВС Азербайджана и Армении.
Напомним, предыдущее нарушение режима прекращения огня в Карабахе было зафиксировано 7 февраля. Никто не пострадал, а обе стороны конфликта были призваны к ответу.
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