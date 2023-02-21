Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

В Минобороны РФ сообщили о нарушении режима прекращения огня в Мардакертском районе Нагорного Карабаха. Российские миротворцы инициировали разбирательство с участием армянских и азербайджанских представителей.

"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", — уточнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что ведётся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня с 30 наблюдательных постов. Для безопасности российских миротворцев и недопущения провокаций Минобороны установило постоянное взаимодействие с штабами ВС Азербайджана и Армении.