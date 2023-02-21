Правительство повысило тарифы за проезд автомобилей по новым платным дорогам

Правительство России утвердило новые максимальные тарифы за проезд легковых автомобилей по федеральным дорогам и их участкам. Об этом говорится в опубликованном на официальной интернет-портале правовой информации документе.

Согласно постановлению, на реконструированных трассах водителям придётся платить 5 рублей вместо 3 рублей за километр, а на новых — 8 рублей вместо 3 рублей за километр. Если участок находится в концессии, водители заплатят 16,5 рубля вместо 12 рублей за километр, а за проезд по платным искусственным дорожным сооружениям — 115,5 рубля вместо 84 рублей за километр. Данные тарифы подлежат ежегодной индексации путём умножения на накопленный с 2022 года к текущему году индекс потребительских цен.