Учёные посоветовали ложиться спать раньше зимой

О влиянии различных источников света на сон человека сказано многое, однако учёные из Берлинского института здоровья, Университетской клиники Charité – Universitätsmedizin Berlin и больницы Святой Ядвиги решили пойти дальше и узнать, какой эффект оказывает на него смена сезонов. В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience, они задействовали 98 женщин и 90 мужчин в возрасте от 17 до 81 года с нарушениями сна.

Каждый из них в течение трёх ночей проходил полисомнографию (исследование сна), причём им запретили пользоваться будильниками. Лаборатория тоже имела особенность: её окна выходили на восток или на запад и могли быть как полностью зашторены, так и открыты.

Результаты показали, что зимой сон становится более продолжительным в среднем на 62 минуты. Осенью период с момента засыпания до начала фазы быстрого сна короче на 25 минут, чем весной, а зимой — длиннее на 30 минут.

Что касается медленноволнового сна (именно в это время мозг по-настоящему отдыхает), то он оказался стабильным как зимой, так и летом, но сокращался осенью с пиковыми значениями в сентябре — разница составила 31 минуту по сравнению с февралём. По результатам исследования учёные пришли к выводу, что зимой следует ложиться спать раньше для улучшения самочувствия и более качественного отдыха.

"Улучшений можно добиться, если учитывать повышенную потребность во сне зимой и ложиться спать раньше. Кроме того, перевод часов два раза в год может облегчить сезонные изменения в физиологии человека", — считают исследователи.